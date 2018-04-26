Власти Белоруссии определили новые обязанности «тунеядцев»

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Правительство Белоруссии определило, какие услуги трудоспособные незанятые в экономике страны граждане будут оплачивать по экономически обоснованным тарифам.

Согласно постановлению Совмина № 314 от 24 апреля 2018 года, они будут полностью возмещать экономически обоснованные затраты на оказание следующих коммунальных услуг: горячее водоснабжение; газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов; теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Как отмечает TUT.by, в настоящее время в Белоруссии население возмещает около 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую. 

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет №1, который предусматривает отмену взимания специального денежного сбора с неработающих граждан.

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