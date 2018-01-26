Всеобщее трудоустройство: в Белоруссии отменили «декрет о тунеядцах»

В Белоруссии отменили сбор с граждан «налога на тунеядство». Президент республики Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «О содействии занятости населения». Согласно новому документу, государственная политика будет направлена на стимулирование неработающих граждан к легальной занятости. Однако эксперты сомневаются, что властям страны удастся выполнить задачу по всеобщему трудоустройству — этому могут помешать объективные экономические обстоятельства. RT изучал новые методы борьбы с тунеядством в Белоруссии.

25 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет №1 «О содействии занятости населения». Этот документ стал «наследником» декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который в народе прозвали «декрет о тунеядцах».

Новый документ не предполагает взимания с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов (прозванного в обществе «налог на тунеядцев»). При этом те, кто ранее был признан плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. Новая концепция, прописанная в декрете №1, предусматривает всеобщее трудоустройство.

«Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения», — указывает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко

AFP

© Maxim GUCHEK

Комиссии местного значения

Вся нагрузка по выполнению норм декрета перекладывается с налоговых органов на местные органы власти. Для этого исполкомы будут создавать постоянно действующие комиссии, в состав которых будут включаться депутаты всех уровней, представители местных органов власти и общественных объединений. Возглавлять эти комиссии будут председатели советов депутатов.

У таких комиссий будет две ключевые задачи. Первая — содействие гражданам в трудоустройстве, вторая — составление списков граждан, которые могут, но не хотят работать. С 1 января 2019 года такие лица будут оплачивать субсидируемые государством услуги по полной стоимости. Конкретный перечень услуг поручено определить правительству. Однако уже сейчас известно, что неработающие граждане лишатся субсидий по оплате коммунальных услуг, будут на 100% оплачивать медицину и образование.

Комиссии местных исполкомов будут также решать, действительно ли гражданин не хочет работать (ведёт асоциальный образ жизни) или он оказался в тяжёлой жизненной ситуации, а потому может не оплачивать социальные услуги по полной стоимости. Также местные органы власти должны будут индивидуально работать с гражданами по вопросу их трудоустройства.

Также по теме Отсрочка на год: как Минск обновил скандальный декрет «О тунеядцах» Обновлённая версия белорусского декрета «О тунеядцах» вступит в силу только через год, с 1 января 2019-го. Кроме того, документ...

При этом правительство страны должно принять ряд постановлений, которыми будут в том числе определены порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, перечень социальных услуг, оказываемых данным гражданам по полной стоимости, порядок расчёта платы за эти услуги. Также именно правительство должно придумать, чем занять безработных граждан в регионах, — Совмину уже предписано установить прогнозные показатели в области содействия занятости населения.

В декрете также выделены «проблемные территории» — депрессивные регионы Белоруссии, в которых нет действующих производств, а значит, и рабочих мест за пределами бюджетных организаций.

На протяжении года правительство должно определиться с мерами экономического развития таких регионов, прежде всего за счёт поддержки местного малого и среднего бизнеса. В свою очередь, областные советы депутатов смогут дополнительно направлять средства местных бюджетов на мероприятия по содействию занятости населения на территориях с напряжённой ситуацией на рынке труда.

Как это было

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества» Александр Лукашенко подписал в апреле 2015 года. Документ предусматривал, что граждане, не работающие более 183 календарных дней в году, должны заплатить в бюджет 20 базовых величин. На тот момент это была сумма в 360 белорусских рублей ($180).

Также по теме Возвращение «Декрета о тунеядцах»: каким будет налог для безработных в Белоруссии С начала сентября в Минске стали закрываться отделения по трудоустройству граждан. В будущем власти намерены сохранить лишь один...

Поначалу документ в обществе всерьёз не восприняли — до декабря 2016-го, когда налоговые инспекции разослали около 470 тыс. извещений о необходимости заплатить «налог на тунеядство».

Получилось, что декрет №3 фактически ввёл налог на безработных. Это вызвало волну протестов, прокатившихся по стране в феврале — марте 2017 года. Предписанную сумму заплатили лишь 54 тыс. человек из 470 тыс.

9 марта 2017 года действие декрета было приостановлено, а на правительственном совещании Лукашенко заявил, что в течение года с неработающих не будут взимать сбор. Налоговым службам поручили вернуть деньги тем, кто уже заплатил «налог на тунеядство». Одновременно президент поручил чиновникам до 1 мая трудоустроить всех безработных.

Тогда же началась кардинальная переработка документа, результатом которой стало появление декрета №1.

Вопросы остались

«Само главное, что остаётся непонятным, — как требование к неработающим оплачивать, например, медицину стыкуется с Конституцией, по которой государственная медицина бесплатна для всех граждан, без каких-либо различий? Или образование — ребёнка неработающих родителей, получается, не возьмут в бесплатную школу?» — отметила в беседе с RT белорусский политик, лидер Международного центра гражданских инициатив «Наш Дом» Ольга Карач.

Она уточнила, что статья 41 белорусской Конституции прямо запрещает использование принудительного труда, и эта норма содержится во многих международных соглашениях, которые подписала республика.

«А тут, получается, мы видим принуждение к труду. Пока нет никакой ясности, как правительство решит эти противоречия», — подчеркнула Карач.

Другой важный вопрос, по мнению экспертов, — насколько реально всех трудоустроить. Несмотря на принимавшиеся правительством меры, данные государственного статистического ведомства («Белстат») показывают: в январе — сентябре 2017 года в экономике Белоруссии было занято 4 351 800 человек. Это почти на 65 тыс. (на 1,4%) меньше, чем в тот же период прошлого года.

Рабочие в цехе на территории завода в Белоруссии

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Занятость населения — это в первую очередь сфера ответственности конкретного региона. И кто, как не местные органы власти, видит ситуацию, владеет всей информацией для того, чтобы решать имеющиеся вопросы? Так что занятость людей становится одним из важнейших критериев оценки работы власти на местах», — заявила в интервью информагентству БелТА министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич.

По её словам, местные органы власти отвечают за реализацию конкретных мер по обеспечению занятости населения, «в том числе создание рабочих мест, содействие в трудоустройстве, переобучение, предоставление временной работы».