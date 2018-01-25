Лукашенко отменил в Белоруссии декрет «о тунеядцах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет №1, который предусматривает отмену взимания специального денежного сбора с неработающих граждан.

«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», — говорится на сайте президента Белоруссии.

Отмечается, что документом предусмотрен иной подход, направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости.

«Предусмотрено, что с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству», — отмечает пресс-служба президента.

Подробнее об изменении в белорусском законодательстве — в материале RT.