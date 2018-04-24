Лукашенко пообещал не допустить создания фундамента для «майдана» в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет создан фундамент для проведения «майдана», пока он находится на посту главы государства. Об этом белорусский лидер сказал в послании народу и Национальному собранию.
Лукашенко пообещал не допустить создания фундамента для «майдана» в Белоруссии
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лукашенко отметил, что в СМИ постоянно обсуждается вопрос возможной корректировки Конституции Белоруссии, а также появляются заявления о том, что он может назначить референдум по изменению её норм. 

«Я никогда не действовал нечестно в отношении наших людей. И никогда на это не пойду. Я знаю, откуда я пришёл и как я победил на президентских выборах. Я обещаю: никогда не нарушу свою клятву, чего бы мне это ни стоило. Ибо будет как вчера в Армении», — приводит слова белорусского президента БЕЛТА. 

По его словам, не нужно рассчитывать, что в случае изменения Конституции будет создан фундамент для «майданов» и «майданутых».

«Этого в стране не будет, пока я президент», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал стратегическую задачу Белоруссии.

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