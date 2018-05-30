«Пошли навстречу болельщикам»: как будет работать российско-белорусское соглашение о «спортивном безвизе» во время ЧМ

С 4 июня по 25 июля между Россией и Белоруссией будет действовать специальный безвизовый режим для иностранных футбольных фанатов. Те из них, у кого есть паспорт болельщика, смогут пребывать в РБ без разрешающего документа. Соответствующее соглашение подписали 29 мая главы МИД двух стран. Аналогичные правила будут работать в РФ для иностранцев, направляющихся в Минск на II Европейские игры в 2019 году. Эксперты называют это решение промежуточным шагом к взаимному признанию виз в Союзном государстве. Когда может появиться «союзный шенген», выяснял RT.

«Зелёный» коридор для болельщиков

Москва и Минск договорились установить взаимный безвизовый режим на время проведения чемпионата мира по футболу. С 4 июня по 25 июля иностранные болельщики смогут находиться на территории Белоруссии без визы, а в 2019 году аналогичные правила будут действовать в России для иностранцев, направляющихся в Минск на II Европейские игры. Соответствующее межправительственное соглашение подписали главы МИД обеих стран — Сергей Лавров и Владимир Макей.

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По оценкам организаторов ЧМ-2018, на матчи приедут свыше 1,5 млн иностранных туристов. Ожидается, что многие из них поедут в Россию транзитом через Белоруссию.

На время ЧМ-2018 Россия разрешила безвизовый въезд обладателям паспортов болельщиков. Благодаря «спортивному» соглашению, они смогут свободно находиться также и на территории Белоруссии.

Однако тем иностранцам, у которых есть российская виза, но нет фан-карты, придётся въезжать в РФ через международные пункты пропуска. Их на белорусско-российской границе нет.

«Спортивное соглашение по гражданам третьих стран на территории Союзного государства должно, с одной стороны, облегчить передвижение болельщиков, а с другой стороны, усилить контроль за лицами, которые вызывают интерес правоохранительных органов», — отметил за несколько дней до подписания соглашения глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Владимир Макей и Сергей Лавров, 29 мая 2018 г.

РИА Новости

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Вопрос безопасности стал одним из главных в ходе подготовки документа о «спортивном безвизе». Правила въезда для иностранцев в России и Белоруссии существенно отличаются. Так, в Белоруссию граждане более чем 80 стран мира могут приехать без визы на пять дней. В условиях открытой границы с Россией любой из них через пару часов после прибытия в Минск сможет оказаться на российской территории.

Однако авторы документа указали на то, что у пограничных ведомств России и Белоруссии есть единый «чёрный список» лиц, въезд которых на территорию Союзного государства запрещён или нежелателен. По словам замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрия Демиденко, в нём сегодня числятся 1,7 млн человек, причём 1,5 млн внесены в базу по инициативе российской стороны.

В середине мая Дмитрий Демиденко, выступая в Минске на круглом столе «Формирование единого визового пространства Союзного государства», заявил, что в течение ближайшего месяца между МВД Белоруссии и России появится дополнительный закрытый канал связи для обмена информацией о лицах, пересекающих границу Союзного государства.

«На днях в Киеве проходил финал Лиги чемпионов — так даже туда многие болельщики из Европы ехали через Белоруссию. Многие сочетают фанатскую поездку с обычным туризмом, — рассказал в беседе с RT менеджер одной из белорусских турфирм Алесь Лесничевский. — С начала года мы готовимся к наплыву так называемых транзитных туристов, которые будут ехать на ЧМ-2018 в Россию, но по пути на несколько дней «зависать» в Белоруссии».

Шаг к «союзному шенгену»

Российский политолог, эксперт ВШЭ Дмитрий Болкунец подчеркнул, что подписанное в Минске соглашение — важный, но всего лишь промежуточный этап на пути к созданию единого визового пространства.

«Москва и Минск пошли навстречу болельщикам, подтвердили, что спорт — вне политики, — отмети Болкунец. — Однако МИДы России и Белоруссии пока так и не смогли договориться о «расширенной версии» этого соглашения. Я думаю, необходимо вести такие переговоры уже в рамках ЕАЭС и создать аналог «шенгенской зоны», более широкой, чем Союзное государство. Это упростит условия въезда иностранцев и придаст новый импульс развитию туризма».

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Вопрос о «союзном шенгене» — так часто называют готовящееся соглашение о взаимном признании виз в Белоруссии и России — активно обсуждается последние несколько лет. Впервые о необходимости единой визы Союзного государства в марте 2015 года заявил Владимир Путин. В сентябре того же года этот вопрос на Высшем госсовете поднял премьер Дмитрий Медведев, подчеркнув, что это поможет бороться с нелегальной миграцией. Тема «союзной визы» вновь была поднята 29 мая в Минске.

«Существенное внимание во время переговоров было уделено работе над межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы снять те проблемные вопросы, которые существуют в этом плане», — отметил глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Основная проблема на пути единого визового пространства — интеграция законодательства двух стран. Например, по въездным документам РБ иностранец может находиться в стране 90 дней в течение одного года, российская виза предусматривает 90-дневное пребывание на территории государств в течение 6 месяцев.

Кроме того, у Минска и Москвы с разными странами мира действуют разноплановые визовые соглашения. Так, у России с ЕС есть договорённости об упрощённом визовом режиме, тогда как у Белоруссии их нет. А «союзный шенген» подразумевает унификацию подобных соглашений с третьими странами.

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«Мы поставили задачу урегулировать вопрос по пересечению внутренней границы гражданами третьих стран. Сейчас разрабатывается это соглашение, — отметил Дмитрий Демиденко. — Почему так долго идёт работа? Потому что за последние десятилетия наши миграционные законодательства, наверное, стали разниться на 20%, хоть на 80% они и схожи. Поэтому сталкиваемся с определенными нюансами, но работа идёт».

«Это будет обсуждаться»

В ноябре прошлого года глава дипломатического ведомства РФ после встречи со своим белорусским коллегой отметил, что министерства обеих стран особенно прорабатывают вопрос въезда иностранцев на территорию Союзного государства. Сергей Лавров тогда пояснил: речь идёт о том, чтобы иностранец, въезжающий в Союзное государство по визе, выданной одной из двух стран, мог по этому документу беспрепятственно попасть в другую страну.

«Соответственно, чтобы те, кому визу не выдают по соображениям безопасности или иным причинам, также не были приняты в соседнем государстве. Мы предлагаем использовать опыт, зафиксированный в Шенгенском соглашении, который уже доказал свою высокую эффективность. Это будет обсуждаться», — добавил российский министр.

Уже известно, что соглашение о взаимном признании виз будет касаться только тех государств, с которыми у Белоруссии и России действует визовый режим. При этом граждане 80 стран, которые посещают РБ в рамках 5-дневного безвизового режима, по-прежнему не будут иметь права въехать в РФ.

По информации источника RT в белорусском внешнеполитическом ведомстве, соглашение о взаимном признании виз может быть подписано уже осенью, на совместной коллегии МИД России и Белоруссии.