Лукашенко рассказал о единении белорусов и русских

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию заявил, что народы Белоруссии и России едины.

«Мы не можем оторвать белоруса и русского, мы едины. Мы всегда были вместе, зачем нам ссориться и ругаться?» — приводит TUT.by слова Лукашенко.

Он добавил, что необходимо «чётко понимать, где наши друзья, а где наши временные попутчики в лучшем случае. И кто нам будет ставить условия, прежде чем шаг навстречу сделать, а кто действительно не будет ставить условий».

Лукашенко отметил, что, несмотря на разногласия и критику, россияне и белорусы помогают друг другу, в отличие от ЕС, который ставит Белоруссии условия в обмен на помощь.

«Россия и Китай нам таких условий не ставят никогда. Они нас понимают такими, какие мы есть, если надо, подсказывают. Я с ними советуюсь», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко в ходе послания рассказал, что ему удалось навести порядок на трассе Москва — Берлин, где, по его словам, убивали людей.