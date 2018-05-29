Лукашенко встретился с Лавровым в Минске

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Лукашенко встретился с Лавровым в Минске
  • © Эдуард Песов
  • РИА Новости

Как сообщает БЕЛТА, стороны обсудили подготовку к предстоящему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства.

Лукашенко отметил, что Белоруссия не чужая страна для Лаврова.

«Я в этом абсолютно уверен. Приводил и всегда привожу как пример и образец для всех наших ведомств — и белорусских, и российских — сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и России», — заявил глава Белоруссии.

Он отметил, что МИД двух стран всегда находят взаимопонимание и исполняют задуманные планы. 

Ранее сообщалось, что Лавров проведёт встречу с Лукашенко во время визита в Минск.

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