Лукашенко встретился с Лавровым в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает БЕЛТА, стороны обсудили подготовку к предстоящему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства.

Лукашенко отметил, что Белоруссия не чужая страна для Лаврова.

«Я в этом абсолютно уверен. Приводил и всегда привожу как пример и образец для всех наших ведомств — и белорусских, и российских — сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и России», — заявил глава Белоруссии.

Он отметил, что МИД двух стран всегда находят взаимопонимание и исполняют задуманные планы.

Ранее сообщалось, что Лавров проведёт встречу с Лукашенко во время визита в Минск.