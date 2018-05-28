Лавров проведёт встречу с Лукашенко во время визита в Минск

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко во время визита в Минск 29 мая. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.

«29 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский министр также выступит в Академии управления при президенте Белоруссии.

«Повестка дня переговоров включает в себя широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего в контексте реализации Программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2018—2019 годы», — добавили в ведомстве.

Подчёркивается, что особое внимание будет уделено «проблематике обеспечения равных прав граждан России и Беларуси, формированию единого миграционного пространства, расширению договорно-правовой базы российско-белорусских отношений».

Ранее в МИД России сообщили о проработке визита Лаврова в КНДР.