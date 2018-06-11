ЕЭК рассмотрит вопрос ограничений на поставку белорусского молока в Россию

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрит решение Россельхознадзора об ограничениях на поставку белорусского молока 13 июня.

Об этом министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский рассказал в интервью tut.by.

По его словам, ограничение поставок в Россию молочной продукции, произведённой в Белоруссии, является «грубым нарушением п. 8 ст. 58 Договора о Союзе».

Сидорский также отметил, что ЕЭК считает деятельность Россельхознадзора по введению запретов и ограничений на поставку продукции внутри ЕАЭС избыточной.

9 июня сообщалось, что представители Россельхознадзора и Минсельхозпрода Белоруссии подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений в поставках молочной продукции.