Лукашенко пригласил Путина в новый для него город

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Сочи пригласил российского лидера Владимира Путина посетить осенью Могилёв, который, по словам Лукашенко, является новым городом для Путина.
Лукашенко пригласил Путина в новый для него город
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«У нас запланирован Высший госсовет. Мы с вами ещё до выборов определились, что в Минске его проведём, а затем у нас осенью Форум регионов в Могилёве. Обычно мы проводили этот форум на высшем уровне. Я думаю, найдёте время, осенью построите график, чтобы посетить Могилёв. Для вас это новый город. Белорусы и россияне достойно готовятся, чтобы провести форум на высоком уровне», — приводит Белта слова Лукашенко.

Отмечается, что глава Белоруссии выразил готовность подробно обсудить накопившиеся вопросы в двусторонних отношениях.

Что будут обсуждать участники саммита ЕАЭС — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Белоруссия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных