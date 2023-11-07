На фоне проблем ВСУ: СМИ сообщили о сомнениях Белого дома в эффективности ATACMS в зоне СВО

Президент США Джо Байден опасается, что американские баллистические ракеты ATACMS не помогут войскам киевского режима изменить баланс сил в зоне СВО на фоне имеющихся проблем. Об этом пишет The New York Times. В статье американского издания также отмечается, что многомиллиардные вливания Штатов не позволили ВСУ справиться с совокупной мощью российской армии. Российские официальные лица неоднократно указывали, что поставки Западом вооружений не изменят ход спецоперации на Украине. В октябре Владимир Путин подчёркивал, что передача ракет ATACMS просто продлевает агонию киевского режима.

Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что ракеты ATACMS не помогут войскам киевского режима изменить баланс сил в зоне СВО, пишет газета The New York Times.

Как говорится в статье, опасения главы Белого дома связаны с тем, что российские военные размещают авиационную технику вне пределов досягаемости этих оперативно-тактических баллистических ракет.

«Поэтому сейчас Байден пытается перенаправить в другое русло усталость и разочарование из-за [хода] войны на Украине, порождённые растущим осознанием того, что многомиллиардные американские вливания в виде вооружений, поддержки и сбора разведывательной информации не позволили справиться с совокупной мощью окопавшейся российской армии», — подчёркивается в материале.

ATACMS представляет собой твердотопливную баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Дальность стрельбы этими снарядами из реактивных систем залпового огня составляет около 160 км. Их производителем является американская оружейная корпорация Lockheed Martin. Ракета постоянно совершенствовалась и имеет несколько модификаций.

Решение о передаче ВСУ первой партии ATACMS с кассетными боевыми частями было принято президентом США Джо Байденом после нескольких месяцев обсуждений. Об этом 23 сентября со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила британская газета Financial Times. 19 октября Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил американского лидера за передачу нового дальнобойного оружия и заявил, что «украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS».

Уже спустя несколько дней после этого Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны перехватили две оперативно-тактические ракеты в зоне СВО. В дальнейшем эти снаряды также неоднократно сбивались российскими системами ПВО.

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При этом Владимир Путин ещё после первых сообщений о передаче США киевскому режиму ATACMS указывал, что это решение «кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения».

«Для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет — это просто продлевает агонию, — сказал глава государства. — И наконец, ошибкой уже более масштабного, пока невидимого характера, но всё-таки имеющего большое значение, является то, что Соединённые Штаты всё больше и больше лично втягиваются в этот конфликт».

В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также подчёркивал, что на расстановку сил в зоне СВО никакие американские «подарки» не повлияют. При этом Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией.

Затягивание конфликта, в котором киевский режим не демонстрирует результатов, вызывает усталость и раздражение стран, на которые Вашингтон оказывает давление в вопросе помощи Украине, отметил в разговоре с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Поставки Западом вооружений Киеву направлены на затягивание конфликта, в котором Украина играет роль инструмента США против России. Пока США получают свою экономическую выгоду, пополняя госбюджет посредством работы предприятий военной промышленности, Украина несёт колоссальные потери. К тому же переданное украинской стороне вооружение лишь усугубляет положение Украины, но не способствует её успехам на фронтах», — заявил парламентарий.

В западной прессе также отмечают, что киевский режим ожидают большие проблемы в ближайшее время.

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