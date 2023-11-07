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NYT: слова Залужного о тупике могут помешать убедить республиканцев помочь ВСУ

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Заявления главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного о тупиковой ситуации в украинском конфликте могут помешать убедить представителей Республиканской партии США проголосовать за оказание финансовой помощи Киеву.
NYT: слова Залужного о тупике могут помешать убедить республиканцев помочь ВСУ
  • AP

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, помощники президента США Джо Байдена опасаются такого развития событий.

«Откровенность генерала Залужного затруднит убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование войны», — говорится в публикации.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

При этом Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.

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