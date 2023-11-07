USAID наймёт аналитика для подготовки к чрезвычайным ситуациям на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) ищет специалиста, который будет управлять гуманитарной деятельностью ведомства на Украине и помогать Киеву «реагировать» на чрезвычайные ситуации. С документом ознакомился RT.

Как пояснили в USAID, будущий сотрудник станет контролировать реализацию проектов на Украине, следить за партнёрской деятельностью негосударственных организаций и проводить анализ чрезвычайных ситуаций.

«Аналитик гуманитарных программ будет работать над укреплением способности правительства принимающей страны, международных и негосударственных организаций подготавливаться к чрезвычайным ситуациям на Украине и реагировать на них», — отмечается в описании вакансии.

Специалисту предстоит работать под руководством гуманитарного отдела USAID на Украине. Помимо прочего, его обязанности включают «управление гуманитарной деятельностью», разработку стратегий и «координацию с партнёрами в гуманитарном сообществе».

Аналитик также будет поддерживать осведомлённость о приоритетах внешней политики правительства США на Украине, добавили в агентстве.

Зарплата будущего сотрудника может составить до $92 тыс. Американское ведомство планирует нанять специалиста на год с возможностью продления контракта до четырёх лет.

Президент Американского университета в Москве профессор Эдуард Лозанский в беседе с RT объяснил подобную инициативу попыткой создать видимость контроля расходования выделенных украинской стороне средств.

«Случаи, факты и доказательства грандиозной коррупции на Украине подрывают усилия тех, кто стремится продолжать вливать миллиарды долларов, которые могли бы идти на благо именно американского народа. Не знаю, насколько будет эффективен такой чиновник, ведь подобные попытки были и раньше. Учитывая потраченные грандиозные суммы, это всё вызывает сопротивление и критику даже в тех кругах, которые ранее поддерживали президента Байдена», — подчеркнул эксперт.

Ранее депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич обратился к Еврокомиссии с вопросом, известно ли, на что потрачены выделенные Киеву денежные средства. Он спросил об этом в связи с требованием правительства Венгрии предоставить подробный отчёт о том, как были потрачены €50—70 млрд, ранее предоставленные Украине.