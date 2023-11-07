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NYT: Белый дом опасается, что переданные ВСУ ATACMS не оправдают ожиданий

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В Белом доме опасаются, что переданные Украине дальнобойные ракеты ATACMS не оправдают ожиданий после того, как ВС России вывели свою авиацию за пределы зоны поражения этого оружия, пишет The New York Times.
NYT: Белый дом опасается, что переданные ВСУ ATACMS не оправдают ожиданий
  • Gettyimages.ru

«Помощники Байдена говорят, что они предоставили Зеленскому все системы вооружений, которые он просил, в том числе ATACMS, ракетные системы большой дальности, которые Байден долгое время отказывался поставлять», — пишет газета.

Теперь опасения по поводу ATACMS заключаются в том, что «они не будут иметь такого большого значения, потому что русские учатся располагать свои самолёты вне досягаемости этого оружия», говорится в статье.

Как писал The Spectator, американские ракеты ATACMS оказались бесполезны против российской армии из-за контрмер.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что ВС России справляются с ракетами ATACMS так же, как и со снарядами HIMARS и крылатыми ракетами Storm Shadow.

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