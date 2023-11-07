NYT: Белый дом опасается, что переданные ВСУ ATACMS не оправдают ожиданий
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«Помощники Байдена говорят, что они предоставили Зеленскому все системы вооружений, которые он просил, в том числе ATACMS, ракетные системы большой дальности, которые Байден долгое время отказывался поставлять», — пишет газета.
Теперь опасения по поводу ATACMS заключаются в том, что «они не будут иметь такого большого значения, потому что русские учатся располагать свои самолёты вне досягаемости этого оружия», говорится в статье.
Как писал The Spectator, американские ракеты ATACMS оказались бесполезны против российской армии из-за контрмер.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что ВС России справляются с ракетами ATACMS так же, как и со снарядами HIMARS и крылатыми ракетами Storm Shadow.