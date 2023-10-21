Американские ракеты ATACMS оказались бесполезны против российской армии из-за контрмер, сообщает The Spectator.

«Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель», — приводит текст публикации РИА Новости.

Отмечается, что Россия показала готовность адаптироваться к любому поставляемому Украине оружию — от дальнобойных ракет до морских беспилотников. Авторы публикации также подчеркнули, что ВСУ провалили контрнаступление и получили тяжёлый удар.

«Украинские военные не выполнили задач, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось», — заявили журналисты.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что США сейчас не способны победить Россию на поле боя.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки Киеву ракет ATACMS наносят вред и создают новую угрозу. При этом он подчеркнул, что такие поставки не позволят Киеву изменить ситуацию на линии соприкосновения.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допускает, что Запад дойдёт до поставок Украине ядерных зарядов.