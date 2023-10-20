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Экс-морпех Риттер: США сейчас не способны победить Россию на поле боя

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У США сейчас не хватило бы сил для того, чтобы победить Россию на поле боя, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-морпех Риттер: США сейчас не способны победить Россию на поле боя
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он выразил в интервью Redacted.

«Сегодня у нас буквально всего один конфликт, и мы не можем вести даже один конфликт. Давайте будем честны: если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно военной силы для того, чтобы одержать верх», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что США могут вести войну, но не могут в ней победить.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее заявил, что США не хотят, чтобы американская армия воевала с российской.

Вместе с этим посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свёртывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.

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