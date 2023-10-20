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Байден: Вашингтон не хочет, чтобы армия США сражалась с российской

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США не хотят, чтобы американская армия воевала с российской, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

«Мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против неё», — цитирует его РИА Новости.

При этом Байден добавил, что если Россия нападёт на союзников НАТО, США будут защищать «каждый дюйм НАТО».

16 октября президент США, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен подавить российское правительство, а также разрешить конфликт на Ближнем Востоке.

Российский президент Владимир Путин заявил, что подавить Россию невозможно, её интересы придётся учитывать.

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