CBS: Байден планирует «подавить» Россию и разрешить конфликт на Ближнем Востоке
- AP
Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.
«Послушайте, когда я выдвигался, я сказал: «Мир находится в переломной точке»», — отметил Байден.
Президент добавил, что он не изменил решения баллотироваться на пост снова на фоне мировых проблем и кризисов в палате представителей.
Также Байден считает, что США «могут преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке».
Кроме того, он заявил о возможности объединения Европы для «подавления» России.
Ранее Байден сообщил об угрозе терактов в США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.