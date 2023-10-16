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CBS: Байден планирует «подавить» Россию и разрешить конфликт на Ближнем Востоке

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Американский президент Джо Байден, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен подавить российское правительство, а также разрешить конфликт на Ближнем Востоке.
CBS: Байден планирует «подавить» Россию и разрешить конфликт на Ближнем Востоке
  • AP

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Послушайте, когда я выдвигался, я сказал: «Мир находится в переломной точке»», — отметил Байден.

Президент добавил, что он не изменил решения баллотироваться на пост снова на фоне мировых проблем и кризисов в палате представителей.

Также Байден считает, что США «могут преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке».

Кроме того, он заявил о возможности объединения Европы для «подавления» России.

Ранее Байден сообщил об угрозе терактов в США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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