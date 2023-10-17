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Путин — о словах Байдена: подавить интересы России невозможно

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Подавить Россию невозможно, её интересы придётся учитывать, заявил российский президент Владимир Путин, комментируя намерение американского лидера Джо Байдена «подавить» российскую сторону.
Путин — о словах Байдена: подавить интересы России невозможно
  • AP
  • © Grigory Sysoyev, Sputnik

«Само стремление — я повторю эту мысль — кого-то подавлять как раз и означает, что им есть ещё чему учиться. Главное заключается в том, чтобы научиться уважать других. Это в том числе и умение искать компромиссы», — сказал Путин в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

Глава государства отметил, что дело не в нём лично, а в интересах страны.

«Подавить интересы России невозможно. Их придётся учитывать», — заключил он.

Ранее американский президент, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен «подавить Путина».

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