Путин — о словах Байдена: подавить интересы России невозможно
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- © Grigory Sysoyev, Sputnik
«Само стремление — я повторю эту мысль — кого-то подавлять как раз и означает, что им есть ещё чему учиться. Главное заключается в том, чтобы научиться уважать других. Это в том числе и умение искать компромиссы», — сказал Путин в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.
Глава государства отметил, что дело не в нём лично, а в интересах страны.
«Подавить интересы России невозможно. Их придётся учитывать», — заключил он.
Ранее американский президент, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен «подавить Путина».