Путин — о словах Байдена: подавить интересы России невозможно

Подавить Россию невозможно, её интересы придётся учитывать, заявил российский президент Владимир Путин, комментируя намерение американского лидера Джо Байдена «подавить» российскую сторону.

«Само стремление — я повторю эту мысль — кого-то подавлять как раз и означает, что им есть ещё чему учиться. Главное заключается в том, чтобы научиться уважать других. Это в том числе и умение искать компромиссы», — сказал Путин в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

Глава государства отметил, что дело не в нём лично, а в интересах страны.

«Подавить интересы России невозможно. Их придётся учитывать», — заключил он.

Ранее американский президент, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен «подавить Путина».