«В том числе около 50 иностранных наёмников»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении до 200 националистов в Харькове
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Российские военные нанесли серию высокоточных ударов по пунктам временной дислокации украинских сил, заявили в Минобороны РФ. Ликвидированы до 200 боевиков.
«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харьков уничтожены до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников, и 19 единиц вооружения и военной техники», — сказал в ходе брифинга 15 июля официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате точечных ударов ВКС России по местам дислокации «Правого сектора»* в Артёмовске на территории Донецкой Народной Республики нейтрализованы около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
Ударом по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в Запорожской области уничтожена казарма, в которой находились более 70 военнослужащих.
Артиллерия также уничтожила до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
- Минобороны РФ — об ударах по пунктам временной дислокации украинских боевиков
Кроме того, высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесён удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в Виннице.
По данным Минобороны РФ, в момент удара на этом военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи Киеву новой партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. Отмечается, что все участники совещания уничтожены.
Наряду с этим ВКС РФ за сутки уничтожили пять пунктов управления и узлов связи, пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», а также живую силу и военную технику в 43 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражено два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 18 пунктов управления, а также живую силу и военную технику в 211 районах. Российские лётчики за сутки сбили два самолёта МиГ-29 Украины на территории ДНР. Кроме того, российские ПВО сбили два Су-25 воздушных сил Украины, девять беспилотников и девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожены 253 самолёта, 137 вертолётов, 1543 беспилотника, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.
Массовое дезертирство среди ВСУ
Спецназ Росгвардии обнаружил документы, свидетельствующие о массовом дезертирстве среди военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ.
«Украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью. В том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят», — заявили в ведомстве.
Как отметили в Росгвардии, в период с апреля по июнь 2022 года «десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны».
Их фамилии, имена, должности и звания указаны в десятках обнаруженных росгвардейцами рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).