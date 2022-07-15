«В том числе около 50 иностранных наёмников»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении до 200 националистов в Харькове

Российские войска нанесли серию ударов по пунктам временной дислокации одной из артиллерийских бригад ВСУ и националистического формирования «Кракен» в Харькове. Как заявили в Минобороны РФ, в результате ликвидированы до 200 боевиков, среди которых около 50 иностранных наёмников. Также нанесена серия ударов по другим объектам, по итогам которых уничтожены ещё около 370 националистов.

Российские военные нанесли серию высокоточных ударов по пунктам временной дислокации украинских сил, заявили в Минобороны РФ. Ликвидированы до 200 боевиков.

«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харьков уничтожены до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников, и 19 единиц вооружения и военной техники», — сказал в ходе брифинга 15 июля официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате точечных ударов ВКС России по местам дислокации «Правого сектора»* в Артёмовске на территории Донецкой Народной Республики нейтрализованы около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

Ударом по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в Запорожской области уничтожена казарма, в которой находились более 70 военнослужащих.

Артиллерия также уничтожила до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Минобороны РФ — об ударах по пунктам временной дислокации украинских боевиков

Кроме того, высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесён удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в Виннице.

По данным Минобороны РФ, в момент удара на этом военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи Киеву новой партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. Отмечается, что все участники совещания уничтожены.

Наряду с этим ВКС РФ за сутки уничтожили пять пунктов управления и узлов связи, пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», а также живую силу и военную технику в 43 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы поражено два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах.

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 18 пунктов управления, а также живую силу и военную технику в 211 районах. Российские лётчики за сутки сбили два самолёта МиГ-29 Украины на территории ДНР. Кроме того, российские ПВО сбили два Су-25 воздушных сил Украины, девять беспилотников и девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожены 253 самолёта, 137 вертолётов, 1543 беспилотника, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.

Массовое дезертирство среди ВСУ

Спецназ Росгвардии обнаружил документы, свидетельствующие о массовом дезертирстве среди военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ.

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«Украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью. В том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят», — заявили в ведомстве.

Как отметили в Росгвардии, в период с апреля по июнь 2022 года «десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны».

Их фамилии, имена, должности и звания указаны в десятках обнаруженных росгвардейцами рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).