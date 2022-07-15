В ЛНР заявили, что подразделения ВС Украины бегут из Северска под Славянск и Краматорск

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Подразделения Вооружённых сил Украины, отступая из Северска (ДНР), бегут в населённые пункты под Славянском и Краматорском.
В ЛНР заявили, что подразделения ВС Украины бегут из Северска под Славянск и Краматорск
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

«В Кузьминовке есть мост, через который они могут перейти и двигаться в сторону Краматорска и этих населённых пунктов. Надеюсь, наша артиллерия достанет всех этих беглецов», — добавил он.

Ранее в ЛНР заявили, что украинское командование приняло решение поэтапно выводить свои подразделения из Северска.

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