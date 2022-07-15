В ЛНР заявили о решении командования ВСУ поэтапно вывести свои подразделения из Северска

Украинское командование приняло решение поэтапно выводить свои подразделения из Северска.

Об этом в Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами», — написал он.

Заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов отметил, что Вооружённые силы Украины оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов города.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении Стряповки и Новой Каменки в ДНР.