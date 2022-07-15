В ЛНР заявили о решении командования ВСУ поэтапно вывести свои подразделения из Северска
- AP
Об этом в Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами», — написал он.
Заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов отметил, что Вооружённые силы Украины оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов города.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении Стряповки и Новой Каменки в ДНР.