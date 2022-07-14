Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении Стряповки и Новой Каменки в ДНР
- РИА Новости
Отмечается, что союзные силы ЛНР, ДНР и России продолжают освобождать территорию Донбасса.
«Сегодня украинские националисты были изгнаны из населённых пунктов Стряповка и Новая Каменка», — заявили в оборонном ведомстве республики.
В сообщении говорится, что украинские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.
Ранее ВС России нанесли удары по пунктам размещения украинских военных в Часов Яре (ДНР) и в Запорожской области Украины.