Населённые пункты Стряповка и Новая Каменка освобождены в ДНР, украинские силовики понесли значительные потери в живой силе и технике, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.

Отмечается, что союзные силы ЛНР, ДНР и России продолжают освобождать территорию Донбасса.

«Сегодня украинские националисты были изгнаны из населённых пунктов Стряповка и Новая Каменка», — заявили в оборонном ведомстве республики.

В сообщении говорится, что украинские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.

Ранее ВС России нанесли удары по пунктам размещения украинских военных в Часов Яре (ДНР) и в Запорожской области Украины.