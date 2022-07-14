Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении Стряповки и Новой Каменки в ДНР

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Населённые пункты Стряповка и Новая Каменка освобождены в ДНР, украинские силовики понесли значительные потери в живой силе и технике, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.
Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении Стряповки и Новой Каменки в ДНР
  • РИА Новости

Отмечается, что союзные силы ЛНР, ДНР и России продолжают освобождать территорию Донбасса.

«Сегодня украинские националисты были изгнаны из населённых пунктов Стряповка и Новая Каменка», — заявили в оборонном ведомстве республики.

В сообщении говорится, что украинские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.

Ранее ВС России нанесли удары по пунктам размещения украинских военных в Часов Яре (ДНР) и в Запорожской области Украины.

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