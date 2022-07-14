ВС России нанесли удары по пунктам размещения ВСУ в ДНР и Запорожской области
- РИА Новости
«В районе населенного пункта Часов Яр ДНР высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наёмниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено», — рассказал представитель министерства Игорь Конашенков.
В районе Малой Токмачки в Запорожской области армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ.
«Уничтожено 30 националистов, ещё 37 ранено», — отметили в ведомстве.
- ВС России нанесли удары по пунктам размещения ВСУ в ДНР и Запорожской области
Также Конашенков сообщил, что в ДНР и в Николаевской области Украины армия России высокоточным оружием уничтожила до 1 тыс. личного состава ВСУ.