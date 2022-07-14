ВС России нанесли удары по пунктам размещения ВСУ в ДНР и Запорожской области

ВС России нанесли удары по пунктам размещения украинских военных в Часов Яре (ДНР) и в Запорожской области Украины, сообщило российское Минобороны. В результате ударов уничтожено более 70 националистов.

РИА Новости