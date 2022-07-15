Минобороны сообщило об уничтожении порядка 300 боевиков «Правого сектора» в Артёмовске

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Воздушно-космические силы России нанесли точечные удары по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор»* в Артёмовске (ДНР) .
Минобороны сообщило об уничтожении порядка 300 боевиков «Правого сектора» в Артёмовске
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

По данным ведомства, в результате уничтожено около трёхсот националистов и до тридцати единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

  • Минобороны сообщило об уничтожении порядка 300 боевиков «Правого сектора» в Артёмовске

Также, по информации оборонного ведомства, российские войска уничтожили в Харькове до 200 националистов в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады ВСУ и националистического формирования «Кракен».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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