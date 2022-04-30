Дячок: уверен, что в скором времени «Локобаскет» охватит всю страну

Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок высказался о Суперфинале всероссийского чемпионата «Локобаскет — Школьная лига».

«Большое дело — это самое маленькое, что можно сказать о проекте «Локобаскет — Школьная лига». Это на самом деле титанический труд огромного количества специалистов, которые реализуют очень важное — привлекают в баскетбол сотни тысяч детей по всей стране. Сегодня уже 15-й Суперфинал, и я бы от всей души хотел поздравить с этим юбилеем всех, кто трудится в системе «Локобаскет — Школьная лига», администрацию Краснодарского края, Федерацию баскетбола Краснодарского края... Этот праздник сегодня проходит здесь, в «Баскет-Холле». Мы видим, какие эмоции он вызывает у участников. Желаю этому проекту всестороннего развития. Уверен, что в скором времени он охватит уже всю страну!» — заявил Дячок.

Ранее Москаленко, говоря о «Локобаскете», заявил, что такие турниры и являются самыми правильными для развития спорта.