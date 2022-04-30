Москаленко о «Локобаскете»: такие турниры и являются самыми правильными для развития спорта

Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко высказался о Суперфинале всероссийского чемпионата «Локобаскет — Школьная лига».

«Насколько важны такие соревнования? Глубоко убеждён, что именно такие турниры и являются самыми правильными для развития спорта. Здесь мы наблюдаем элементы советской системы: вовлекается максимальное количество мальчишек и девчонок, которые начинают систематически заниматься спортом. Это очень хорошо. Игра «класс на класс» или «школа на школу» всегда даёт дополнительную мотивацию. При этом не стоит забывать, что такие соревнования дают возможность для проведения селекции и дарят детям радость от общения. Люди часто становятся друзьями по жизни, когда проходят вместе через такие состязания. Кроме того, именно на этих турнирах проявляются первые ростки патриотизма: сперва за свою школу, потом за город, затем за регион и страну. Это воспитывается в самом начале», — заявил Москаленко.

Он также прокомментировал предстоящую серию Единой лиги между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».

«Хотел бы поздравить с прошедшим 99-летием всех армейских спортсменов. Сергей Кужегетович Шойгу объявил о начале подготовки к 100-летию ЦСКА, за который я выступал. Однако моим домом является Краснодарский край. Поэтому буду болеть за «Локо» и спорт в целом», — добавил Москаленко.

Ранее Андрей Кириленко поприветствовал участников суперфинала «Локобаскета».