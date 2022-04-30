Кириленко поприветствовал участников суперфинала «Локобаскета»
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Сегодня определятся чемпионы, но победители — все вы, потому что выбрали спорт и «Локобаскет», который за 15 лет объединил всю страну и продолжает привлекать к любимой игре всё больше и больше молодых, целеустремлённых и талантливых ребят», — сказал Кириленко.
Он также пожелал всем участникам турнира продолжать вдохновлять окружающих своим примером и стремиться к победам не только в спорте.
«Я желаю вам никогда не сдаваться и не останавливаться на достигнутом», — добавил Кириленко.
Напомним, что с 29 апреля по 5 мая в Сочи проходит один из крупнейших детско-юношеских баскетбольных турниров, в котором участвую школьники со всей страны. Организатором является «Локомотив-Кубань».
Ранее Кириленко прокомментировал возможный переход под юрисдикцию азиатского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA).