Рангник прокомментировал своё назначение в сборную Австрии
- AP
«Для меня большая честь взять на себя роль главного тренера такой команды. Меня особенно воодушевляет перспектива участия в чемпионате Европы — 2024 в Германии с перспективной командой, жаждущей успеха», — цитирует Рангника официальный сайт Австрийского футбольного союза.
Его соглашение с федерацией рассчитано до 2024 года, но будет автоматически продлено до 2026-го в случае выхода команды на Евро-2024. При этом действовать контракт специалиста начнёт в конце мая.
Напомним, что Рангник с ноября 2021 года возглавляет «Манчестер Юнайтед». По окончании сезона он покинет должность, а новым наставником манкунианцев станет Эрик тен Хаг. При этом сообщалось, что немец продолжит консультировать английский клуб.
Ранее сообщалось, что Рангник назначен главным тренером сборной Австрии.