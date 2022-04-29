Рангник прокомментировал своё назначение в сборную Австрии

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о своём назначении на пост главного тренера сборной Австрии по футболу.

«Для меня большая честь взять на себя роль главного тренера такой команды. Меня особенно воодушевляет перспектива участия в чемпионате Европы — 2024 в Германии с перспективной командой, жаждущей успеха», — цитирует Рангника официальный сайт Австрийского футбольного союза.

Его соглашение с федерацией рассчитано до 2024 года, но будет автоматически продлено до 2026-го в случае выхода команды на Евро-2024. При этом действовать контракт специалиста начнёт в конце мая.

Напомним, что Рангник с ноября 2021 года возглавляет «Манчестер Юнайтед». По окончании сезона он покинет должность, а новым наставником манкунианцев станет Эрик тен Хаг. При этом сообщалось, что немец продолжит консультировать английский клуб.

Ранее сообщалось, что Рангник назначен главным тренером сборной Австрии.