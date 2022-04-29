Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник назначен главным тренером сборной Австрии по футболу.

Как сообщается на сайте Австрийского футбольного союза, соглашение рассчитано до 2024-го года, но будет автоматически продлено до 2026-го в случае выхода команды на Евро-2024.

При этом действовать контракт специалиста начнёт в конце мая.

Рангник с ноября 2021 года возглавляет «Манчестер Юнайтед». По окончании сезона он покинет должность, а новым наставником манкунианцев станет Эрик тен Хаг. При этом сообщалось, что немец продолжит консультировать английский клуб.

Ранее сообщалось, что, по мнению Рангника, «Манчестер Юнайтед» нуждается в радикальной перестройке.