Рангник: «Манчестер Юнайтед» «нужна операция на сердце»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что английский клуб нуждается в радикальной перестройке.

«Для меня очевидно, что недостаточно внести какие-то мелкие правки, провести косметические преобразования. Если пользоваться медицинскими терминами, то клубу нужна операция на сердце», — приводит слова Рангника Manchester Evening News.

Эрик тен Хаг станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» после окончания сезона-2021/22. Рангник займёт одну из должностей в структуре МЮ.

Напомним, что после 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Ранее нападающий МЮ Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» после овации в матче 30-го тура АПЛ.