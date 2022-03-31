Боброва поблагодарила Трусову за честность по поводу отказа от соревнований

Олимпийская чемпионка в командном турнире Екатерина Боброва прокомментировала решение серебряной призёрки Игр-2022 в Пекине Александры Трусовой временно отказаться от участия в соревнованиях.

«Очень жаль, что Саша решила пропустить Кубок Первого канала. Но я абсолютно понимаю и принимаю её решение. Она призналась, что ментально не готова выходить на лёд после Олимпиады. Спасибо ей огромное за честность», — цитирует Боброву пресс-служба ОКР.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебро, уступив в борьбе за золото подруге по команде Анне Щербаковой. Александра исполнила в произвольной программе рекордные пять четверных. После объявления результатов Трусова закатила истерику, отказываясь выходить на награждение. Она кричала, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лёд.

После Олимпиады Трусова отказалась от участия в Кубке Первого канала, заявив, что не готова выступать морально. На турнире победу праздновала команда «Красная машина», капитаном которой была Щербакова.

Ранее хореограф Тутберидзе заявил, что не ожидал от Трусовой такой реакции на ОИ-2022.