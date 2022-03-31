Хореограф Тутберидзе: от Трусовой я не ожидал такой реакции на ОИ-2022
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«От Саши я не ожидал такой реакции, но после того прессинга, который там испытывали наши девочки, я её более чем понимаю. Это срыв, просто нервный срыв. Тому, кто заснял это всё, наслаждаясь тем, какие кадры уловил, я бы оторвал руки и голову за беспардонство и свинство», — цитирует Железнякова Мetaratings.
Он добавил, что на фигуристках была огромная ответственность перед страной на Олимпийских играх. По мнению хореографа, они могли психологически не справиться с этим грузом, потому что всё ещё подростки.
Напомним, что Трусова в произвольной программе исполнила рекордные пять четверных прыжков, но в борьбе за золото уступила своей подруге по команде Анне Щербаковой. После объявления результатов Трусова начала плакать и кричать, что ненавидит фигурное катание.
Ранее Медведева призналась, что с травмами выступала на соревнованиях по фигурному катанию.