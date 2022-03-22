Кузяев — об отмене матча с Польшей: не стоит унывать, надо двигаться дальше

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев высказался об отмене матча чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Польши.

«Настроение замечательное. Со здоровьем всё в порядке. Рад, что мы собрались здесь. Хоть, к сожалению, и отменили нашу игру с Польшей, думаю, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше», — сказал Кузяев на YouTube-канале сборной России.

Напомним, что сборная России не сыграет со сборной Польши в стыковых матчах за право участия на ЧМ-2022 из-за отстранения национальной команды со стороны ФИФА и УЕФА. Поляки автоматически вышли в финал плей-офф, где встретятся с победителем матча Швеция — Чехия.

Матч Швеция — Чехия состоится 24 марта.

Ранее CAS отказал России в переносе стыковых матчей отбора ЧМ-2022.