Российские хоккеисты вышли в полуфинал Игр, результат Валиевой будет считаться предварительным: главное к утру

Сборная России обыграла Данию и вышла в 1/2 финала Олимпиады в Пекине.
Валиева почти чисто исполнила прокат произвольной программы на тренировке в Пекине.
Американец Холл завоевал золото Олимпиады в слоупстайле.
ISU: Валиева в случае попадания на подиум примет участие в показательных выступлениях.
Овечкин вышел на чистое второе место по числу сезонов НХЛ с 30 голами.
ОКР: самочувствие Валиевой в полном порядке.
В МОК сообщили, что проба Б фигуристки Валиевой ещё не вскрыта.
В МОК призвали не делать выводов по делу Валиевой до окончания разбирательства в CAS.
МОК: результат фигуристки Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным.
Песков рассказал, смотрел ли Путин прокат Валиевой в короткой программе на ОИ-2022.
Источник: в допинг-пробе Валиевой обнаружено три препарата для сердца.
Дедушка Валиевой подтвердил CAS, что принимает триметазидин.
Благодаря голу Мбаппе на 94-й минуте ПСЖ обыграл «Реал» в 1/8 финала ЛЧ.
«Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Месси не реализовал пенальти в матче ПСЖ — «Реал».
Терещенко: Воронков — боец, так и должен действовать крайний нападающий.
Шахрай считает, что Щербакова заняла второе место, потому что отказалась от фирменного каскада.
Фуркад прокомментировал провал Латыпова в эстафете на Олимпиаде-2022.
Лидерство Валиевой в короткой программе, драма Латыпова в эстафете: итоги 15 февраля.