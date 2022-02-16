Российские хоккеисты вышли в полуфинал Игр, результат Валиевой будет считаться предварительным: главное к утру

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Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Игр 2022 года в Пекине, проба Б российской фигуристки Камилы Валиевой ещё не вскрыта, её результаты будут считаться предварительными. Эти и другие новости — в утренней подборке RT.

Сборная России обыграла Данию и вышла в 1/2 финала Олимпиады в Пекине.

Валиева почти чисто исполнила прокат произвольной программы на тренировке в Пекине.

Американец Холл завоевал золото Олимпиады в слоупстайле.

ISU: Валиева в случае попадания на подиум примет участие в показательных выступлениях.

Овечкин вышел на чистое второе место по числу сезонов НХЛ с 30 голами.

ОКР: самочувствие Валиевой в полном порядке.

В МОК сообщили, что проба Б фигуристки Валиевой ещё не вскрыта.

В МОК призвали не делать выводов по делу Валиевой до окончания разбирательства в CAS.

МОК: результат фигуристки Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным.

Песков рассказал, смотрел ли Путин прокат Валиевой в короткой программе на ОИ-2022.

Источник: в допинг-пробе Валиевой обнаружено три препарата для сердца.

Дедушка Валиевой подтвердил CAS, что принимает триметазидин.

Благодаря голу Мбаппе на 94-й минуте ПСЖ обыграл «Реал» в 1/8 финала ЛЧ.

«Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Месси не реализовал пенальти в матче ПСЖ — «Реал».

Терещенко: Воронков — боец, так и должен действовать крайний нападающий.

Шахрай считает, что Щербакова заняла второе место, потому что отказалась от фирменного каскада.

Фуркад прокомментировал провал Латыпова в эстафете на Олимпиаде-2022.

Лидерство Валиевой в короткой программе, драма Латыпова в эстафете: итоги 15 февраля.