В МОК призвали не делать выводов по делу Валиевой до окончания разбирательства в CAS

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Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс призвал журналистов не спекулировать на ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой до окончания расследования.

«Это дело не рассмотрено до конца. CAS чётко об этом заявил. Процедура даже не открыта. Поэтому все выводы на данном этапе неуместны», — цитирует Адамса ТАСС.

15-летняя фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что результаты Валиевой на Играх-2022 подтвердят после окончания расследования.