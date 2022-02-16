В МОК призвали не делать выводов по делу Валиевой до окончания разбирательства в CAS

«Это дело не рассмотрено до конца. CAS чётко об этом заявил. Процедура даже не открыта. Поэтому все выводы на данном этапе неуместны», — цитирует Адамса ТАСС.
15-летняя фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.
Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что результаты Валиевой на Играх-2022 подтвердят после окончания расследования.