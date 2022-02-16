Овечкин вышел на чистое второе место по числу сезонов НХЛ с 30 голами

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт две шайбы в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз».

Для воспитанника московского «Динамо» эти голы стали 30-м и 31-м в сезоне-2021/22. Таким образом, 36-летний нападающий превзошёл достижение Яромира Ягра и поднялся на чистое второе место за всю историю НХЛ.

Рекорд принадлежит Майклу Гартнеру.

На счету Овечкина 761 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвёртое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Вашингтон» переиграл «Нэшвилл» в гостях со счётом 4:1. Овечкин забросил шайбы на Овечкин на 45-й, 59-й минутах.

Ранее Илья Ковальчук сообщил, что Овечкин звонит после каждого матча сборной России на Олимпиаде.