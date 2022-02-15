НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Ковальчук: Овечкин звонит после каждого матча сборной России на Олимпиаде

15.02.2022, 21:49 |

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал, как российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поддерживают национальную команду на Олимпиаде в Пекине.

Ковальчук: Овечкин звонит после каждого матча сборной России на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Будем надеяться, что Овечкин и Малкин в той форме, в которой находятся сейчас, будут играть следующие четыре года и примут участие в следующей Олимпиаде в Милане. Сейчас они постоянно на связи. Переживают, болеют, после каждого матча поздравляют, дают советы», — цитирует Ковальчука пресс-служба ОКР.

Напомним, что НХЛ запретил своим игрокам принимать участие в зимней Олимпиаде в Пекине из-за распространения коронавирусной инфекции.

Четвертьфинальный матч ОИ-2022 Россия — Дания состоится 16 февраля и начнётся в 09:00 мск. В матче группового этапа россияне одержали над датчанами победу со счётом 2:0.

Ранее Терещенко заявил, что Гусев готов хуже многих конкурентов, имевших возможность выступить на Олимпиаде.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ