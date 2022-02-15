Ковальчук: Овечкин звонит после каждого матча сборной России на Олимпиаде

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Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал, как российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поддерживают национальную команду на Олимпиаде в Пекине.

«Будем надеяться, что Овечкин и Малкин в той форме, в которой находятся сейчас, будут играть следующие четыре года и примут участие в следующей Олимпиаде в Милане. Сейчас они постоянно на связи. Переживают, болеют, после каждого матча поздравляют, дают советы», — цитирует Ковальчука пресс-служба ОКР.

Напомним, что НХЛ запретил своим игрокам принимать участие в зимней Олимпиаде в Пекине из-за распространения коронавирусной инфекции.

Четвертьфинальный матч ОИ-2022 Россия — Дания состоится 16 февраля и начнётся в 09:00 мск. В матче группового этапа россияне одержали над датчанами победу со счётом 2:0.

Ранее Терещенко заявил, что Гусев готов хуже многих конкурентов, имевших возможность выступить на Олимпиаде.