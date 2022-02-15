Терещенко: Гусев готов хуже многих конкурентов, имевших возможность выступить на Олимпиаде

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказал своё мнение о нападающем сборной России Никите Гусеве на Олимпиаде в Пекине.

«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что Гусев готов хуже многих конкурентов, имевших возможность выступить в Пекине. Давайте не будем делать выводы из одной отдельно взятой встречи. В целом Никита очень слабо проводит турнир», — заявил трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко в интервью RT.

Он также объяснил, почему преобразилась игра Гусева в матче с Чехией в тройке с Владимиром Ткачёвым и Арсением Грицюком.

«Тем, что там есть Володя, который выполняет большой объём черновой работы. Рядом с ним Никита не только может меньше внимания уделять обороне, но и больше находиться с шайбой. Центральный нападающий — человек, который должен уметь играть везде. Помимо Ткачёва, у нас таким может похвастаться разве что Карнаухов. Посмотрите, как Павел активно рвётся в атаку, сколько сам создаёт впереди, да ещё и партнёры поддерживают. Есть ещё и Сергей Андронов, но он в большей степени ориентирован на оборону. Владимир — универсальный хоккеист. Ещё во времена выступлений за «Ак Барс» он смотрелся очень здорово. Вспомните, сколько потерь совершал Гусев. Когда тебя постоянно подстраховывают, проявить себя гораздо легче. А стоит Никите забросить шайбу в зону соперника, за ней уже бегут и Ткачёв, и Грицюк», — добавил Терещенко.

Ранее Терещенко заявил, что качество игры сборной России по хоккею оставляет желать лучшего.