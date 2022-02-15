Терещенко: качество игры сборной России по хоккею оставляет желать лучшего

«Качество игры по-прежнему оставляет желать лучшего. Да, удалось забросить пять шайб, но по-прежнему не хватает организованности. Хочется, чтобы каждый чётко понимал, что должен делать в конкретном эпизоде. Если мы говорим о нападении, то хоккеисты должны принимать правильные решения, а не поступать так, как им заблагорассудится. В обороне же всё должно быть доведено до автоматизма. Если кто-то ошибся, другие сразу же должны «подчищать», — в интервью RT заявил трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Он также отметил позитивные моменты в матче Россия — Чехия.
«На мой взгляд, самым позитивным во встрече с чехами стало то, что при счёте 2:4 россияне не сдались и проявили характер. Они знали, что всё равно займут первое место, но не бросили сражаться за победу. В этом плане они молодцы. Да, в итоге всё сложилось не лучшим образом, но за настрой их можно похвалить», — добавил Терещенко.
Ранее сообщалось, что определились все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпиаде-2022.