Терещенко: качество игры сборной России по хоккею оставляет желать лучшего

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился впечатлениями от матча сборной России с командой Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде в Пекине.

«Качество игры по-прежнему оставляет желать лучшего. Да, удалось забросить пять шайб, но по-прежнему не хватает организованности. Хочется, чтобы каждый чётко понимал, что должен делать в конкретном эпизоде. Если мы говорим о нападении, то хоккеисты должны принимать правильные решения, а не поступать так, как им заблагорассудится. В обороне же всё должно быть доведено до автоматизма. Если кто-то ошибся, другие сразу же должны «подчищать», — в интервью RT заявил трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Он также отметил позитивные моменты в матче Россия — Чехия.

«На мой взгляд, самым позитивным во встрече с чехами стало то, что при счёте 2:4 россияне не сдались и проявили характер. Они знали, что всё равно займут первое место, но не бросили сражаться за победу. В этом плане они молодцы. Да, в итоге всё сложилось не лучшим образом, но за настрой их можно похвалить», — добавил Терещенко.

Ранее сообщалось, что определились все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпиаде-2022.