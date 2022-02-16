Источник: в допинг-пробе Валиевой обнаружено три препарата для сердца

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Продолжается расследование в отношении 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, которая получила положительный результат допинг-пробы.

По информации NYT, в допинг-пробе Валиевой, которую она сдала перед Олимпиадой, было три вещества для сердца: триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Последние два препарат разрешены в спорте.

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Фигуристка лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Ранее дедушка Валиевой подтвердил CAS, что принимает триметазидин.