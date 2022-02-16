Дедушка Валиевой подтвердил CAS, что принимает триметазидин

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Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой дал показания в ходе расследования дела о положительном результате допинг-пробы своей внучки.

На заседании выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) дедушка Валиевой дал показания, сообщает NYT. Он продемонстрировал суду триметазидин, заявив, что время от времени принимает препарат.

Мама фигуристки Алсу Валиева также выступила в суде. Она рассказала, что её дочь принимает гипоксен для улучшения работы сердца. Алсу отметила, что Камилу на тренировках сопровождает дедушка.

По словам главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, триметазидин мог попасть в организм 15-летней спортсменки с продуктом, который употреблял её дедушка.

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Фигуристка лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

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