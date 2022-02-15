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Шахрай считает, что Щербакова заняла второе место, потому что отказалась от фирменного каскада

15.02.2022, 23:42 |

Чемпион мира в парном катании Сергей Шахрай оценил выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Шахрай считает, что Щербакова заняла второе место, потому что отказалась от фирменного каскада
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«Очень уверенно откатала Аня Щербакова, на её выступление было приятно смотреть. Обычно она исполняет более сложный каскад. Аня прыгнула более простой каскад: тройной лутц — тройной тулуп, и поэтому пока идёт на втором месте», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

Он добавил, что на упрощение контента фигуристка, возможно, пошла из-за давления. По мнению Шахрая, она не стала рисковать при такой высокой конкуренции.

За свой прокат Анна получила 80,20 балла и занимает промежуточное второе место. Лидирует по итогам короткой программы её соотечественница Камила Валиева (82,16 балла).

Ранее Ягудин заявил, что ситуация со сломанными коньками отбрасывает Щербакову назад.

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