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Ягудин: ситуация со сломанными коньками отбрасывает Щербакову назад

15.02.2022, 23:24 |

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал то, что Анна Щербакова в преддверии короткой программы поменяла коньки на Олимпиаде в Пекине.

Ягудин: ситуация со сломанными коньками отбрасывает Щербакову назад
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«Аня находилась в прекраснейшей форме: исполняла на тренировке и четверной флип, и четверной лутц. Ситуация со сломанными ботинками отбрасывает тебя немножко назад — начинаешь практически с нуля», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он добавил, что процесс обкатки новых коньков проходит нелегко. Он также отметил, что новые ботинки, как и любая обувь, могут натирать ноги.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, а Каори Сакамото занимает третью позицию (79,84). Александра Трусова — четвёртая (74,60).

Ранее Винер-Усманова назвала Валиеву величайшей фигуристкой в истории.  

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