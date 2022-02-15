Винер-Усманова назвала Валиеву величайшей фигуристкой в истории

|

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова подвела итоги выступления российский фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Валиева войдёт в историю как самая молодая, самая красивая и самая талантливая фигуристка этой планеты, величайшая. Она гениальная и уникальная спортсменка», — цитирует Винер-Усманову «РБК-Спорт».

Она также восхитилась Анной Щербаковой, которая безошибочно исполнила короткую программу на Олимпиаде в Пекине.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, а Каори Сакамото занимает третью позицию (79,84). Александра Трусова — четвёртая (74,60).

Ранее американская журналистка раскритиковала поведение Валиевой после короткой программы на ОИ-2022.