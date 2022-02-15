Американская журналистка раскритиковала поведение Валиевой после короткой программы на ОИ-2022

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Американская журналистка Кристин Бреннан раскритиковала поведение российской фигуристки Камилы Валиевой после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Белл говорила о чистом спорте, честности и тестировании на допинг, уходя из пресс-зоны с высоко поднятой головой. Валиева торжественно прошла мимо с опущенной головой и отказалась от общения», — написала журналистка в своём Twitter.

Она также отметила, что Валиева заняла первое место в короткой программе, а Мэрайя Белл оказалась на 11-й позиции. Бреннан задалась вопросом, кто же в таком случае настоящий чемпион.

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что результат её допинг-теста, сделанного 25 декабря 2021 года, был положительным. Фигуристка, набравшая 82,16 балла, лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

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