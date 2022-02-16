Терещенко: Воронков — боец, так и должен действовать крайний нападающий

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал удаление Дмитрия Воронкова до конца встречи в матче Россия — Чехия (5:6 ОТ) на Олимпиаде в Пекине.

«Чисто игровой момент. Чех просто не ожидал, что Воронков сыграет так жёстко. Дима просто выставил плечо, не бил его. Да, он сделал движение в сторону Седлака, но не хотел ударить. Я бы за такое не дал и минуты штрафа. Воронков — боец. Так и должен действовать крайний нападающий. Он всегда лезет к воротам, поэтому его постоянно цепляют. Дмитрий берёт шайбу и рвётся вперёд, прессингует. Любому будет неприятно, когда на тебя летит такая машина. Это и есть современный хоккей, который у нас и демонстрирует тройка Карнаухова», — заявил трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко в интервью RT.

Он также рассказал, как должны тренеры реагировать на агрессивную манеру игрока.

«Наставники должны напомнить, что в таком матче цена удаления очень высока. Но и сами хоккеисты это прекрасно понимают», — добавил Терещенко.

Ранее Терещенко заявил, что Гусев готов хуже многих конкурентов, имевших возможность выступить на Олимпиаде.