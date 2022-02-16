Месси не реализовал пенальти в матче ПСЖ — «Реал»
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На 61-й минуте парижане усилиями Килиана Мбаппе заработали пенальти. Месси не смог его реализовать. Вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа отбил удар форварда.
34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года из-за сложностей с новым контрактом и продолжил карьеру в ПСЖ. В составе французского клуба форвард забил один мяч и отдал пять ассистов в 12 матчах Лиги 1.
Ранее агент Карраскаля подтвердил, что футболист отправился на медосмотр для ЦСКА.