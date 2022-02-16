Месси не реализовал пенальти в матче ПСЖ — «Реал»

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

На 61-й минуте парижане усилиями Килиана Мбаппе заработали пенальти. Месси не смог его реализовать. Вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа отбил удар форварда.

34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года из-за сложностей с новым контрактом и продолжил карьеру в ПСЖ. В составе французского клуба форвард забил один мяч и отдал пять ассистов в 12 матчах Лиги 1.

Ранее агент Карраскаля подтвердил, что футболист отправился на медосмотр для ЦСКА.