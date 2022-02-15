Агент Карраскаля подтвердил, что футболист отправился на медосмотр для ЦСКА
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«Карраскаль летит на медосмотр перед переходом в ЦСКА? В данный момент мы с Хорхе в пути. Не могу рассказать детали трансфера, с этим вам лучше обратиться к клубам», — цитирует агента Пабло Боселли Sport24.
Ранее отмечалось, что армейский клуб намерен взять 23-летнего хавбека в аренду с дальнейшим правом выкупа. Ожидается, что Карраскаль подпишет контракт до 2026 года.
Карраскаль в текущем сезоне забил четыре мяча и сделал три голевые передачи за «Ривер Плейт».
Ранее в УЕФА завели дело в отношении украинских фанатов после матча полуфинала ЧЕ по мини-футболу.