Агент Карраскаля подтвердил, что футболист отправился на медосмотр для ЦСКА

Полузащитник аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль близок к переходу в московский ЦСКА.

«Карраскаль летит на медосмотр перед переходом в ЦСКА? В данный момент мы с Хорхе в пути. Не могу рассказать детали трансфера, с этим вам лучше обратиться к клубам», — цитирует агента Пабло Боселли Sport24.

Ранее отмечалось, что армейский клуб намерен взять 23-летнего хавбека в аренду с дальнейшим правом выкупа. Ожидается, что Карраскаль подпишет контракт до 2026 года.

Карраскаль в текущем сезоне забил четыре мяча и сделал три голевые передачи за «Ривер Плейт».

Ранее в УЕФА завели дело в отношении украинских фанатов после матча полуфинала ЧЕ по мини-футболу.