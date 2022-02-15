В УЕФА завели дело против украинских фанатов после матча полуфинала ЧЕ по мини-футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что организация возбудила дело в отношении украинских болельщиков из-за их поведения во время матча полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу со сборной России (2:3).

«После расследования, которое было проведено инспектором УЕФА по этике и дисциплине в связи с сообщениями об инцидентах, которые, предположительно, имели место во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года между Украиной и Россией, состоявшегося 4 февраля 2022 года в Нидерландах, против Украинской ассоциации футбола было открыто дисциплинарное дело за потенциальное нарушение Дисциплинарного регламента УЕФА её болельщиками», — гласит сообщение пресс-службы УЕФА.

Во время игры, которая проходила 4 февраля в Нидерландах, украинские фанаты на трибунах скандировали нецензурные кричалки в адрес российских политиков и президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что УЕФА доволен ходом подготовки газона «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов.